Rodovia dos Tamoios espera mais de 100 mil veículos no feriadão

Nas praças de pedágio tradicionais, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada. A concessionária sugere que os motoristas tenham TAG em seus veículos para utilizar as cabines com cobrança automática – sem contato com o Operador nem pagamento no local.

Não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis nos dias 8 e 9 de julho de 2025. Quanto às obras, as atividades estarão suspensas no sentido Litoral Norte a partir das 12h desta terça-feira (8) e na quarta (9).

No sentido São José dos Campos, as atividades estarão suspensas na quarta (9). Nos dias em que não houver suspensão, as obras poderão ocorrer condicionadas ao fluxo registrado na região.