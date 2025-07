Homem é preso por roubo em Aparecida após tentar fugir por mata

Na madrugada desta terça-feira (8), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um criminoso por roubo a um morador de Aparecida.

A equipe policial foi informada do roubo e encontrou o veículo usado pelos suspeitos. Foi realizado o acompanhamento do veículo até o bairro Itaguaçu, local onde os homens fugiram a pé para uma área de mata.