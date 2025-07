Agora: inauguração da Busca Busca faz fila no Centro de São José

Na manhã desta terça-feira (8), a nova unidade da rede de importados Busca Busca gerou movimentação no centro de São José dos Campos antes mesmo de sua abertura oficial. Uma fila de clientes aguardava do lado de fora do Shopping Faro, localizado no Calçadão da rua 7 de Setembro.

A loja, que iniciou sua pré-inauguração, promete trazer ao público produtos variados com preços agressivos, incluindo itens de utilidades domésticas, decoração, eletrônicos, brinquedos, acessórios para pets e ferramentas