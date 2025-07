Caraguá confirma 1ª morte por dengue e Vale chega a 16 óbitos

Uma idosa de 78 anos é a primeira vítima da dengue em Caraguatatuba em 2025, de acordo com a prefeitura da cidade, que confirmou o óbito. A mulher morava no bairro Tinga e morreu em abril, mas o óbito só foi confirmado nesta terça-feira (8).

Caraguatatuba ainda tem duas mortes suspeitas sob investigação, além de 1.085 casos confirmados e 59 suspeitos.