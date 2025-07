URGENTE: Jovem de moto morre no Anel Viário em São José; VÍDEO

Um motociclista de 26 anos morreu após se envolver em um grave acidente na manhã desta terça-feira (8), na Avenida João Batista de Souza Soares, no bairro Jardim América, zona sul de São José dos Campos.

O caso ocorreu por volta das 5h08, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações preliminares da corporação, o jovem teria perdido o controle da moto e colidido contra o guard-rail da via.