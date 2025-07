SJC e Taubaté estão entre as 20 cidades de SP com mais empregos

As cidades de São José dos Campos e de Taubaté estão entre as 20 do estado de São Paulo que mais geraram emprego nos últimos 12 meses, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

São José dos Campos é a sétima da lista, com 7.953 empregos gerados entre junho de 2024 e maio de 2025. Taubaté aparece na 18ª colocação do ranking, com saldo de 3.385 nos últimos 12 meses.