Homem é preso com munição de fuzil e por ameaçar ex no Vale

Policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem por posse ilegal de munição de calibre restrito no município de Cruzeiro. Ele estava com um simulacro de arma e havia ameaçado a ex-mulher, segundo o depoimento dela.

A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de desinteligência e, em contato com a vítima, foi informada de que o ex-companheiro a ameaçou simulando estar armado.