Morador da região sofre queimaduras de 2º grau após fogo em casa

Um homem de 29 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus após incêndio em uma residência de Ubatuba, no bairro Sertão da Quina, na madrugada desta terça-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h50, para combater o incêndio que atingiu uma residência e deixou uma pessoa ferida.