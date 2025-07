Campos do Jordão tem frio intenso e geada nos próximos dias

Uma forte massa de ar frio e seco avança sobre o Estado de São Paulo e deve manter o tempo estável e com temperaturas baixas nas próximas horas. O destaque da previsão é para a Serra da Mantiqueira, onde o frio será mais rigoroso, com mínimas próximas ou abaixo dos 5°C e risco elevado de geadas em pontos isolados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A combinação de céu claro e ar frio favorece o resfriamento acentuado durante a madrugada, principalmente nas regiões serranas como Campos do Jordão e áreas elevadas próximas. Além do frio intenso, há previsão de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, especialmente na faixa leste do estado e no litoral, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo.