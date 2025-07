Passou do ponto com a massagista e terá que pagar R$ 20 mil

Um homem foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a uma terapeuta, após ser acusado de importunação sexual durante uma sessão de massagem. A decisão da 5ª Vara Cível de Franca foi confirmada pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O caso ocorreu em Franca, no interior de São Paulo, e ainda pode ser alvo de recurso nas instâncias superiores. A terapeuta relatou comportamento inadequado por parte do cliente, que teria ficado completamente nu e demonstrado ereção durante o atendimento.