Jovem acusado de abusar de irmão e primos é preso em operação

A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (4), a Operação Ovelha Negra para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 18 anos, investigado por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar de crianças da própria família.

A ação ocorreu em Lucas do Rio Verde, no centro da cidade, onde os policiais apreenderam celulares e equipamentos de informática que passarão por perícia. A investigação teve início em junho, após a mãe de um menino de sete anos procurar a delegacia relatando o abuso.