Motoboy de confusão em Caraguá quebra o silêncio

Uma entrega de marmita em uma residência na Alameda Sépias, em Caraguatatuba, terminou em confusão entre o entregador e o cliente, culminando na depredação do imóvel. O motoboy esqueceu a máquina de cartão, retornou ao local para receber o pagamento. Segundo ele, houve um desentendimento e ele levou um soco no rosto, desferido por um morador, de 54 anos.

Horas depois, um grupo invadiu a casa do cliente, destruiu móveis, danificou carros e furtou bicicletas. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal, furto e dano ao patrimônio.