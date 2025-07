Polícia investiga confronto entre motoboys e morador em Caraguá

A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta segunda-feira (7) para apurar os desdobramentos de uma confusão que terminou com a depredação de uma residência no município de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso envolve um morador e um grupo de entregadores, e ganhou repercussão após imagens da ação circularem nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O proprietário do imóvel prestou depoimento nesta segunda-feira, e a perícia já foi realizada no local, onde foram registrados danos significativos à estrutura da casa. A investigação aponta que o estopim da confusão teria sido uma agressão cometida pelo filho do morador contra um dos entregadores.