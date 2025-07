Homem é preso por furto de luminárias na região central de SJC

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 9h, após furtar luminárias da Praça Tenente Deodato, em São José dos Campos. A ação foi flagrada por câmeras e denunciada via Copom, o que levou uma equipe da Polícia Militar do 1º BPM/I a se deslocar até o local.

Com base nas características físicas do suspeito, os policiais conseguiram localizá-lo na avenida Dr. Nelson D’Ávila, nas proximidades da praça. Ele foi abordado carregando uma mochila preta, uma luminária e um canivete. Durante a revista, os agentes encontraram mais uma luminária dentro da mochila, além de objetos pessoais e dois cartões bancários em nome de terceiros.