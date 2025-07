6°C: São José e Taubaté têm alerta para frio intenso

Uma forte massa de ar frio deve atingir o Vale do Paraíba ao longo desta semana, trazendo queda acentuada nas temperaturas, conforme alerta emitido nesta segunda-feira (7) pela Defesa Civil. A previsão é de mínimas em torno de 6°C em cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Caçapava. A sensação térmica poderá ser ainda mais baixa durante as madrugadas e nas primeiras horas do dia.

A mudança no clima está relacionada à passagem de uma frente fria que avançou recentemente pelo estado de São Paulo. Além do frio, o tempo seco deve se intensificar, com a umidade relativa do ar podendo cair para índices inferiores a 30%, o que acende o alerta para cuidados com a hidratação e a saúde respiratória.