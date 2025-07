Luiz Brito morre com furadeira quando estava em ação solidária

O apresentador Luiz Brito, de 51 anos, foi morto no domingo (6) após ser agredido com golpes de furadeira enquanto participava de uma ação solidária. Ele entregava roupas a uma criança quando foi atacado pelo pai do menino.

O caso ocorreu no bairro Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista, durante uma iniciativa beneficente promovida por Luiz, conhecido na cidade pelo trabalho na TV local e por ações sociais. Segundo a Polícia Militar, o agressor reagiu de forma violenta no momento da entrega e acertou a vítima na cabeça.