Morre menina de 9 anos que descobriu câncer durante gravação

Ysabella Santos Cavalcante, de apenas 9 anos, morreu na última sexta-feira (4), por complicações decorrentes de um câncer em estágio avançado. A doença foi descoberta em 2022, após a menina cair enquanto gravava escondida um vídeo de dancinha para o TikTok.

Segundo os pais, Gustavo Maia Cavalcante, de 40 anos, e Estefane Kerolen Domiciano Santos, de 36, Ysabella caiu e bateu as costas no chão. Com medo de levar uma bronca, ela não contou sobre o acidente à família. Porém, nos dias seguintes, começou a apresentar febre, vômito e outros sintomas que não cessaram.