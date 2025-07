Fugiu com amante e abandonou filha com o pai sem vida

O suspeito do crime é o atual companheiro da ex-esposa, que foi preso no dia seguinte junto com a mulher.

O caso ocorreu no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, o autor do homicídio seria Leonardo Willian, de 27 anos, atual namorado da ex-companheira de Pedro.

Após o ataque, o casal fugiu do local, abandonando a adolescente ao lado do corpo do pai, já sem vida. Ambos foram localizados e detidos nesta segunda-feira (7). Ainda segundo a polícia, a mulher também será responsabilizada por envolvimento no crime.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio, que chocou a comunidade local.