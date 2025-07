Mãe morreu para tentar salvar filho das drogas, diz Thaysa

A filha de Michelly Rios Midon Oruê, de 47 anos, decidiu se pronunciar publicamente após o assassinato brutal da mãe, esfaqueada pelo próprio filho na última quinta-feira (3). Thaysa Santos, bastante abalada, gravou um vídeo comovente para rebater boatos e comentar a tragédia que abalou o país.

O crime aconteceu em Glória de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo a família, Michelly foi morta pelo filho, Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, que enfrentava problemas com drogas e transtornos psiquiátricos. A vítima havia se mudado para a cidade com o objetivo de ajudar o jovem a se livrar do vício.