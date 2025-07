'Descanse em paz, minha amiga'; Olívia deixará boas lembranças

Olivia Inocencia Pinto Fustinoni morreu aos 59 anos neste último domingo (6), em Jacareí, e deixou familiares e amigos de luto. Afinal de contas, além de ser jovem, era alegre e de bem com a vida.

A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram nesta segunda-feira (7), no cemitério Jardim da Paz. Nas redes sociais, os amigos destacaram a alegria e o amor de Olivia pela música.