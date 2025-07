Após fazer amor, mulher joga ácido no p3nis do companheiro

Uma mulher de 38 anos foi indiciada por lesão corporal grave, suspeita de ter jogado ácido nas partes íntimas do ex-companheiro durante um encontro íntimo. A vítima, de 36 anos, segue internada sem previsão de alta médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no dia 9 de junho. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta segunda-feira (7).