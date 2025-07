Após sumiço misterioso, homem é encontrado morto em casa

Um homem de 49 anos foi encontrado morto dentro de casa no fim da tarde deste domingo (6). O corpo foi localizado por familiares que estranharam a ausência de contato e decidiram ir até a residência.

O caso aconteceu no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o pai da vítima relatou que o filho costumava manter comunicação frequente com a família, mas havia deixado de responder desde o sábado anterior.