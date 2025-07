'Recomeço'; Edu Guedes desabafa após descobrir tumor

O caso veio à tona após o comunicador ser submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no sábado (5), para retirada de um tumor. O procedimento, considerado de alta complexidade, durou cerca de seis horas.

O apresentador Edu Guedes quebrou o silêncio neste domingo (6) e falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer no pâncreas. Em nota divulgada por sua assessoria, ele afirmou: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço.”

De acordo com a RedeTV!, onde Edu apresenta o programa Fica Com a Gente, o apresentador passou por uma pancreatectomia robótica, técnica que remove parte do pâncreas. A glândula é responsável por funções essenciais, como o controle da glicose no sangue e o auxílio à digestão.

O médico responsável pela cirurgia, Marcelo Bruno, especialista em oncologia e transplantes, garantiu que o procedimento foi bem-sucedido, apesar da complexidade do quadro. Edu Guedes permanece em recuperação, sob cuidados médicos.