Casal de evangélicos é assassinado dentro de casa

Um casal foi morto a tiros dentro da própria casa durante a madrugada desta segunda-feira (7). A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

O caso aconteceu na localidade de Cachoeira, na zona rural de Irauçuba, no interior do Ceará. As vítimas, Wagner Ferreira Gomes, de 41 anos, e Francineide Borges Oliveira, de 36, estavam na residência quando criminosos invadiram o imóvel, segundo informações da TV Verdes Mares. A porta foi arrombada, o casal foi feito refém e, em seguida, executado.