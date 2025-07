Quem é Chefe do Benefício, que promete 'sacudir' comércio em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A loja Busca Busca tem pré-inauguração marcada nesta terça-feira (8), no centro de São José. Pelos comentários e curtidas em suas postagens na rede social, a atração deve movimentar milhares de pessoas e agitar o antigo Shopping Faro, no Calçadão.

Conhecido nas redes sociais como o "Chefe do Benefício", o empresário Alex Ye, de origem chinesa, tornou-se uma das figuras mais populares do varejo popular em São Paulo.

Fundador da rede Busca Busca, no tradicional bairro do Brás, ele tem chamado atenção pela forma como une estratégias digitais agressivas, preços acessíveis e forte apelo popular. O espaço Busca Busca é um shopping com 400 lojas no Brás só de importadores chineses, focado em utensílios domésticos, eletrônicos, equipamentos para celulares, papelaria e quinquilharias em geral.

Natural da cidade de Wenzhou, na China, Alex chegou ao Brasil ainda criança, aos 10 anos, e, aos 19 anos, já havia aberto sua primeira fábrica de roupas. Com faro para negócios e domínio das redes sociais, criou um modelo de vendas que mescla o universo físico com o digital, transformando lives em grandes eventos de liquidação. Somente no Instagram, soma mais de 12,1 milhões de fãs.