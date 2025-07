Duas crianças na garupa da moto ficam feridas após acidente

Duas crianças, de 4 e 6 anos, ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de domingo (6). A colisão ocorreu em um cruzamento movimentado, e as vítimas foram socorridas com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado em Nova Mutum, no entroncamento da Avenida Brasil com a Avenida das Gaivotas. De acordo com testemunhas, as crianças estavam na garupa da moto acompanhadas de um casal no momento do impacto com um VW Fox.