Jovem morre baleado ao tentar buscar socorro na região

Um jovem de 26 anos identificado como Gleison Inácio Bueno morreu após ser baleado e tentar caminhar até a Santa Casa de Cruzeiro em busca de ajuda. Ele foi encontrado já sem vida na avenida Major Novaes, em frente a uma locadora de veículos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores da região acionaram a Polícia Militar ao encontrarem a vítima caída na calçada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou a morte. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que contou com a presença do delegado plantonista, agentes da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística.