Ciclista é atropelado por carro em rodovia da região

Durante patrulhamento preventivo, a Polícia Ambiental prestou apoio em um acidente de trânsito envolvendo um ciclista na Estrada Thomas Alkimim, no bairro Paiol Grande, em São Bento do Sapucaí.

A equipe, que realizava fiscalização para coibir crimes contra a fauna e a flora, se deparou com a ocorrência envolvendo um veículo e uma bicicleta. Diante da falta de sinal de rádio e cobertura de celular na região, os policiais precisaram se deslocar até a entrada da Estrada da Pedra do Baú para acionar o COPOM e a base da Polícia Militar em Campos do Jordão.