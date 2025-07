Homem é flagrado criando capivara dentro de casa em São José

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, na última quinta-feira (3), dois animais silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro em uma residência no bairro Parque Nova Esperança, em São José dos Campos. A operação foi realizada após uma denúncia anônima.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o morador, que autorizou a entrada da equipe para vistoria. Durante a fiscalização, foram encontrados uma ave trinca-ferro-verdadeiro e uma capivara sem qualquer tipo de autorização legal para criação.