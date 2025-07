Homem é condenado a 26 anos por morte de adolescente na região

O réu respondeu não só por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, mas também por corrupção de pessoas com menos de 18 anos. Isso porque ele incentivou a participação de outros cinco adolescentes no crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Homem que participou do homicídio de um adolescente em Caraguatatuba foi condenado a 26 anos e 9 meses pelo Tribunal do Júri na última sexta-feira (47).

A denúncia foi feita pelo promotor do Ministério Público Renato Queiroz de Lima, responsável também pela atuação em plenário.

Segundo ele, o assassinato foi cometido no contexto de disputas por pontos de venda de drogas na cidade do Litoral Norte.

As investigações apontaram que, em 14 de maio de 2018, o réu, integrante da gangue do Barranco Alto, saiu na companhia dos adolescentes para matar qualquer um que fizesse parte do grupo responsável pelo tráfico no Travessão.