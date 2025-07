Governo de SP lança Bom Prato Inverno com caldos quentes na janta

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, a medida é uma forma de adaptar a alimentação servida às baixas temperaturas do período. “A oferta de refeições quentes, como os caldos, é uma medida importante nesta época do ano. Nossa Diretoria de Combate à Fome está atenta às mudanças na temperatura para adequar o que é servido na rede Bom Prato, trazendo mais acolhimento no período”, afirmou.

Os caldos quentes oferecidos são pensados para promover nutrição, conforto e hidratação. A responsável pelo programa Bom Prato, Rita Dalmaso, destacou que a ação vai além da alimentação: “Além de garantir uma alimentação de qualidade e acessível, incluir um complemento quente, como o caldo, representa um gesto de cuidado e atenção. Em tempos de frio intenso, esse gesto reforça o compromisso do programa com o bem-estar e a dignidade daqueles que frequentam nossos restaurantes.”