Santuário inaugura usina solar para suprir até 65% da energia

O Santuário Nacional de Aparecida inaugura na próxima sexta-feira (11), às 10h, a Usina Fotovoltaica São Francisco, projeto que prevê gerar até 65% da energia consumida no complexo de acolhida da Basílica.

Segundo a igreja, a iniciativa marca um avanço na sustentabilidade institucional, em sintonia com a encíclica Laudato Si, do papa Francisco, e em comemoração aos 800 anos do Cântico das Criaturas. A bênção e o acionamento da usina acontecem na Fazenda São José, propriedade localizada a 3 km do Santuário.