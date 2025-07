Filha chega de festa e espanca mãe com socos e chutes na cabeça

Uma jovem de 26 anos espancou a mãe, de 43 anos, durante uma discussão, na noite de sábado (6), em Jaciara (a 147 km de Cuiabá), no Mato Grosso. A Polícia Milita foi acionada pela vítima. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher bastante abalada e chorando.

A mãe relatou que a filha havia retornado de uma festa, supostamente embriagada, e que as duas iniciaram uma discussão que acabou evoluindo para agressões físicas. A mulher contou ter sido jogada no chão e atingida com socos e chutes, principalmente na cabeça e no corpo.