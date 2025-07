Morto em acidente, Matias é homenageado: ‘Coragem e compromisso’

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos homenageou o agente Matias Fernandes de Freitas Siqueira, de 36 anos, que morreu no domingo (6) após lutar pela vida em um hospital, vítima de um grave acidente de moto em Jacareí. Salva de tiros e toque de corneta, com os agentes fardados e mobilizados, marcaram a homenagem ao guarda municipal.

"Matias tinha 36 anos e dedicou sua trajetória à segurança da nossa cidade com coragem e compromisso. Sua ausência será sentida por todos que conviveram com ele e pela corporação, que é motivo de orgulho para São José”, completou Anderson.

No domingo, o GTAM (Grupo Tático com Moto) da GCM destacou a carreira de Matias na corporação e se solidarizou com os familiares. “É com profundo pesar que o GTAM se solidariza com a família, amigos e colegas do GCM Matias. Sua dedicação e coragem marcaram sua trajetória na Guarda Civil Municipal. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, diz o texto.

Luta pela vida.

Matias estava internado desde a manhã do último dia 28 de junho, quando se envolveu no grave acidente de moto, que também vitimou o atirador do Tiro de Guerra Lucas Barros Lima Silva, de 18 anos, o Lukinhas, que morreu na segunda-feira (1º).