Crianças são salvas de incêndio por vizinho que escalou prédio

Um incêndio em um prédio residencial em Paris, na França, terminou em um resgate dramático e heroico. Quatro crianças e duas mulheres presas no beiral da janela de um andar elevado foram salvas por um vizinho que escalou a fachada do edifício para retirá-las do local em segurança.

O caso aconteceu no último sábado (5). Vídeos registrados por moradores mostram as meninas em desespero, penduradas na janela enquanto a fumaça se espalhava pelo interior do prédio. O vizinho, diante da situação de risco, não hesitou em agir.