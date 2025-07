VÍDEO Confira os gols de São José 2x0 Oeste pela Copa Paulista

Confira os dois gols da vitória do São José por 2 a 0 sobre o Oeste na tarde deste domingo (6), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O jogo valeu pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista. E a Águia do Vale segue com 100% de aproveitamento, 12 pontos, na liderança e ainda sem tomar gols.