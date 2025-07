Defesa Civil alerta para queda acentuada na temperatura na RMVale

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, com base nas análises do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informa que a permanência de uma massa de ar frio sobre o território paulista, entre os dias 7 e 11 de julho, deverá provocar uma queda significativa das temperaturas mínimas e máximas em diversas regiões do estado.

Na Serra da Mantiqueira, as mínimas deverão ficar em torno de 6°C. No Vale do Paraíba, a previsão é de 8°C. Já no Litoral Norte, as temperaturas ficarão próximas de 14°C.