Confusão entre policial e segurança em festa termina na delegacia

Uma confusão na Festa do Peão de Piquete terminou na delegacia na noite de sábado (5), envolvendo um policial civil e seguranças do evento durante o controle de acesso. A confusão entre o policial e seguranças gerou tumulto que terminou com a condução de todos à delegacia para esclarecimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial tentou acessar o evento com seu veículo em uma área restrita e, segundo os seguranças, se recusou a ser revistado, alegando ser autoridade, utilizando palavras de baixo calão e informando estar armado, mas sem apresentar identificação funcional.