Presídios do Vale apreendem drogas com familiares de presos

A Polícia Penal apreendeu drogas com visitantes de detentos em presídios de Taubaté, Tremembé e Potim, no último fim de semana. Todos os flagrantes aconteceram durante os procedimentos de segurança para a entrada de familiares nos estabelecimentos penais, no horário de visitas.

No sábado (5), o CDP (Centro de Detenção Provisória) “Dr. Félix Nobre de Campos” de Taubaté interceptou droga com uma mulher de 32 anos que tentava visitar o companheiro preso. Ao submetê-la à inspeção com o aparelho de escâner corporal, policiais penais notaram irregulares nas imagens captadas.