Bruna Biancardi mostra Mavie conhecendo Mel, 2ª filha com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi, 31 anos, mostrou em suas redes sociais o encontro de sua primeira filha com Neymar Jr, a Mavie, de 1 ano, com Mel -- segunda herdeira do casal que nasceu no sábado (5).

No vídeo, a pequena entra no quarto da maternidade e, sentada no colo da mãe, vê a irmãzinha pela primeira vez, posando para as fotos inaugurais da família completa.