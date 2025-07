SJC: Aceleradora de startups do Parque Tecnológico abre inscrição

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos abriu nesta segunda-feira (7) as inscrições para o Batch26, novo ciclo do programa de aceleração de startups do Nexus, seu hub de inovação.

O programa é gratuito e voltado a negócios em diferentes estágios de desenvolvimento, desde ideias ainda em fase inicial até startups em crescimento. A iniciativa oferece capacitações, mentorias, conexões estratégicas e uma comunidade ativa que apoia o desenvolvimento de soluções com base tecnológica e foco em inovação.