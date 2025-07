Impasse sobre royalties gera bate-boca entre prefeito e OAB

O tempo esquentou entre o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL) e a OAB , a Ordem dos Advogados do Brasil.

O quiproquó começou na cerimônia de 23 anos do Hospital Municipal Mário Covas, em Ilhabela, no dia 2 de julho. Na solenidade, Colucci criticou duramente o presidente da OAB de Ilhabela, Roberval Saad, pelo voto contrário à liberação para os cofre públicos de R$ 193 milhões pelo conselho do Fundo Soberano Municipal de Ilhabela, que gerencia uma espécie de “poupança” criada a partir dos royalties do petróleo.

