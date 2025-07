VÍDEO: Colisão entre ônibus e máquina deixa feridos em São José

Vídeo obtido pela reportagem mostra colisão envolvendo um ônibus e uma máquina Bobcat que deixou ao menos duas pessoas feridas em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (7). O acidente aconteceu na avenida Miguel Naked, na região oeste de São José.

Segundo informações preliminares, duas pessoas ficaram feridas no acidente: o operador da Bobcat e uma passageira do ônibus. Ambos foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados ao hospital com ferimentos moderados.