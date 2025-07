Jovem com câncer terminal morre antes de realizar sonho de casar

Uma jovem de 24 anos morreu após lutar bravamente contra um câncer terminal. Ela faleceu antes de realizar o sonho de se casar, em Gravataí (RS).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Amanda Leuze Santos enfrentou com coragem uma das batalhas mais difíceis que alguém pode viver.