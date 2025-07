São José confirma a 4ª morte por dengue em 2025; Vale chega a 15

Nesta segunda-feira (7), a Prefeitura de São José dos Campos confirmou a quarta morte por dengue na cidade neste ano. Não foram divulgados detalhes da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cidade ainda tem três óbitos em investigação e 2.057 casos suspeitos da doença, com 4.670 pacientes que tiveram a dengue confirmada.