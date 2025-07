Após 3 dias sumido, trabalhador é encontrado com vida no Vale

Após desaparecer na manhã da última quinta-feira (3), em Cruzeiro, Clayton da Silva Junqueira, de 40 anos, foi localizado pela família. Segundo informações da esposa, ele apareceu na residência da mãe. Não há detalhes sobre onde ele esteve ou o que aconteceu durante o período em que estava desaparecido.

Clayton havia saído de casa por volta das 7h para trabalhar e, desde então, não havia mantido contato com a família, o que gerou preocupação. A esposa registrou um boletim de ocorrência e a polícia chegou a iniciar buscas pelo paradeiro dele.