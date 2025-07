Jovem cria Lamborghini com papelão e sucata e viraliza nas redes

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ahmad, um jovem da Nigéria, viralizou nas redes sociais ao apresentar uma réplica funcional de um Lamborghini feita com papelão, peças recicladas e sucata. O homem levou dois anos para desenvolver a criação. Para isso, ele não contou com nenhum apoio financeiro. Ele não tinha milhões, mas tinha visão, talento e papelão.

A criação viralizou rapidamente nas redes sociais. Internautas parabenizaram o talento do jovem e comentaram a engenhosidade envolvida na construção do veículo. O vídeo com a réplica funcional circulou em diversos perfis e páginas.

O vídeo do processo emocionou milhares de pessoas nas redes sociais e já correu o mundo como exemplo de resiliência, engenhosidade e talento bruto. Mais do que uma réplica, é um símbolo de que os limites estão mais na falta de incentivo do que na falta de recurso.