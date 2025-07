Jovem de 21 anos morre após ser espancado em rodeio no Vale

Morreu o jovem de 21 anos que foi brutalmente espancado durante a Festa de Rodeio de Piquete, na madrugada de domingo (6). A vítima foi agredida por cerca de dez homens durante o evento. O caso de linchamento, agora convertido em homicídio, é investigado pela Polícia Civil.

A morte foi confirmada pela Prefeitura de Piquete, que lamentou “profundamente o falecimento do jovem envolvido em um episódio de violência ocorrido na área externa de um dos pontos de banheiro da Praça Duque de Caxias, durante o Piquetão Rodeio Festival”, conforme nota.