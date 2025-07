Homem deixa a filha na casa da ex e é morto pelo novo marido dela

Após deixar a filha na casa da ex-esposa, um homem foi morto pelo atual companheiro da mulher.

O caso aconteceu na noite do último domingo (6), em São José dos Pinhais (PR). De acordo com a TV Record, o homem de 51 anos foi esfaqueado e a filha dele presenciou o ataque fatal.