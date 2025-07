Roberto Justus se manifesta após filha ser ameaçada de morte

Roberto Justus e a esposa Ana Paula Siebert se pronunciaram após ofensas feitas à filha do casal, Vicky, de cinco anos, terem ganhado repercussão em postagens feitas na rede social X (antigo Twitter) no domingo (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O casal, que tradicionalmente evita responder a críticas ou se envolver em controvérsias, decidiu que a situação "foi além do aceitável", motivando a manifestação.